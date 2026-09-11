Окупанти стратили двох полонених нацгвардійців поблизу Добропілля – прокуратура

Російські окупанти 2 вересня стратили двох українських військовослужбовців, які здалися в полон, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Національної гвардії України перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. За даними слідства, українських захисників, які виконували бойове завдання взяли у полон окупанти. У подальшому представники зс рф стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців рф.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголосили в прокуратурі.

Джерело: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/6646