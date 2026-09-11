Трамп пообіцяв надати Саудівській Аравії розвіддані через погіршення ситуації в Ємені – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у розмові зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом заявив, що Вашингтон надасть Ер-Ріяду розвіддані через загострення конфлікту між хуситами та урядовими силами Ємену, повідомляє в п'ятницю телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на джерело.

"Трамп сказав бен Салману, що США нададуть розвіддані та іншу допомогу у зв'язку з військовими успіхами, яких досягли підтримувані Іраном хусити на єменському узбережжі Червоного моря", – передає телеканал слова чиновника, обізнаного з ситуацією.

Він додав, що глава Центрального командування ЗС США Бред Купер вирушив до Саудівської Аравії, де "зустрінеться з військовими та високопосадовцями королівства для обговорення спільних дій" у регіоні.

Водночас неназваний представник адміністрації Трампа зазначив, що головною метою США є "захист головних національних інтересів у сфері безпеки, включно із забезпеченням свободи судноплавства у Червоному морі".

Як уточнило джерело, Вашингтон має намір "надати регіональним партнерам можливість взяти на себе провідну роль у вирішенні регіональних проблем безпеки".

Він додав, що наразі США ведуть переговори із Саудівською Аравією та урядом Ємену з питань стабільності в регіоні.

Раніше Axios повідомляв, що спадкоємний принц Саудівської Аравії двічі телефонував Трампу в четвер, закликаючи його завдати ударів по хуситах, однак американський лідер відмовив кронпринцу в цьому проханні.

У п'ятницю почали надходити повідомлення про те, що сили хуситів взяли під контроль усе єменське узбережжя Червоного моря, зокрема прибережне місто Дубаб, невеликий населений пункт Мурад, а також острів Перим у Баб-ель-Мандебській протоці.

Конфлікт між урядовими силами та хуситами в Ємені розпочався 2014 року. З 2022 року в країні спостерігалося відносне затишшя, однак із початку липня зіткнення між сторонами активізувалися в різних районах Ємену.

Джерело: https://english.alarabiya.net/