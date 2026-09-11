Українська мережа Multi Cook відкрила перший магазин в Італії

Українська мережа магазинів напівфабрикатів Multi Cook вийшла на ринок Італії, повідомила пресслужба компанії.

"Це офіційно: наша нова країна на глобальній карті бренду! Ми безмежно пишаємося нашими українцями, нашими незламними партнерами та силою нашого духу, яка не знає кордонів. Кожне таке відкриття – це доказ того, що натхнення, праця та віра у свою справу здатні підкорити будь-які вершини", – повідомляється на сторінці мережі у Facebook.

Першим магазин Multi Cook в Італії відкрито у Се́сто-Сан-Джова́нні за адресою Via Modena, 18 поблизу Мілана.

За дослідженням Poster POS, мережа Multi Cook очолила рейтинг лідерів у відкритті нових ресторанних локацій у 2025 році з результатом 150 нових точок в Україні і ще 40 – за кордоном.

"Сьогодні Multi Cook активно розвивається по всьому світу. Ми вже маємо близько 270 магазинів за кордоном. Це країни Європи, Туреччина, Чорногорія, Грузія, Кіпр, США та Канада. І для мене дуже важливо, що саме українці за кордоном розвивають цей бренд. Для багатьох наших співвітчизників Multi Cook – це не просто бізнес. Це можливість представляти Україну у світі, популяризувати наші традиції та показувати, що український бізнес може бути сучасним, сильним і конкурентним на міжнародному рівні", – розповів співзасновник мережі Володимир Матвійчук.

Multi Cook – українська мережа спеціалізованих магазинів із продажу заморожених харчових напівфабрикатів, створена одним із фундаторів мережі магазинів "Галя Балувана" Володимиром Матвійчуком. Розвивається з 2022 року за франчайзинговою моделлю.

Мережу "Галя Балувана" засновано в Луцьку в 2018 році. З 2022 року співвласники зосередилися на міжнародній експансії: Матвійчук – під брендом MultiСook, Алла й Олександр Теліги – під брендом Wesoła Pani. У 2025 році Матвійчук оголосив про вихід із ТМ "Галя Балувана" і про намір розвивати власні торгові марки: Multi Cook, GABAR та MultiBar.

Сьогодні мережа Multi Cook має понад 270 магазинів у країнах Європи, США, Великій Британії, Канади та ін. Частина точок працює у форматі закладів швидкого харчування під брендом MultiBar, де до роздрібної торгівлі додається подача готових страв.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1757576156377047&set=a.523579336443408

https://multicook-franchise.com/uk/blog/strax-zupiniaje-tisiaci-liudei-ale-same-v-krizu-narodzuiutsia-naibilsi-biznesi-volodimir-matviicuk