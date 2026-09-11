Конгрес США розгляне законопроєкт сенатора Грема про санкції проти РФ наступного тижня – ЗМІ

Законопроєкт про санкції проти Росії, який минулого місяця переважною більшістю голосів ухвалив Сенат США, наступного тижня буде винесено на голосування в Палаті представників, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"За словами цього джерела, законопроєкт буде винесено на розгляд за процедурою, яка передбачає прийняття рішення простою більшістю голосів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт зіткнувся зі зростаючим опором у Палаті представників через побоювання, що він розширить повноваження Трампа щодо введення мит і призведе до зростання цін на нафту.

Проте керівництво Палати представників зрештою вирішило продовжити розгляд законопроекту, який має двопартійну підтримку та схвалення Білого дому, після повернення до Вашингтона з республіканського з'їзду з нагоди проміжних виборів, що відбувся цього тижня.

Законопроект, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, відданий прихильник України, надасть президенту Дональду Трампу повноваження ввести 100-відсоткові мита на п'ять найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також на п'ять країн, які допомагають Росії ухилятися від енергетичних санкцій. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-11/russia-sanctions-bill-scheduled-for-a-us-house-vote-next-week