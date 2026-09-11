У Празі офіційно відкрили Центр єдності українців

У Празі в п'ятницю відбулося офіційне відкриття Центру єдності українців – Unity Hub Prague працюватиме на базі Українського консультаційно-громадського центру, який відзначає першу річницю діяльності, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності.

Це вже третій за рахунком Центр єдності українців у Європі – раніше відбулося відкриття центрів у Берліні та Стокгольмі.

Спільна декларація про створення Центру єдності у Чехії була підписана 5 травня 2025 року в Празі в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Чеської Республіки.

У заході відкриття взяли участь заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська, спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоганссон, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, представники Міністерства внутрішніх справ Чехії, Агенції національної єдності, Міжнародного центру розвитку міграційної політики (ICMPD) та української громади в Чехії.

Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська, яка взяла учать у відкритті , зазначила, що Чехія входить до трійки країн ЄС із найбільшою кількістю українців під тимчасовим захистом. Водночас Чехія посідає перше місце в ЄС за кількістю людей під тимчасовим захистом відносно населення країни. За останніми даними Eurostat, загалом у країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають близько 4,4 мільйона українців, з них майже 400 тисяч – у Чехії.

Зі свого боку, спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоганссон підкреслила, що Центри єдності та вся Мережа єдності українців допомагають будувати "людський міст" між Україною, Європейським Союзом і українцями за кордоном.

У Unity Hub Prague українці можуть отримати консультації та інформаційну підтримку з питань перебування та інтеграції в Чехії, добровільного повернення та реінтеграції в Україні. Тут також надають інформаційну підтримку щодо державних сервісів України, зокрема з пенсійних питань, військового обліку та оформлення електронного підпису.

Крім того, Unity Hub Prague продовжить розвиватися як простір для української спільноти в Чехії. Тут проводитимуть інформаційні, культурні та освітні заходи, зустрічі, мережеві та громадські ініціативи для розвитку української спільноти та підтримки її зв'язку з Україною.

Unity Hub Prague працює з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 17:00 за адресою: Rokycanova 707/29, Žižkov, 130 00, Prague, Czech Republic.

Партнером з реалізації Центру єдності в Чехії є Міжнародний центр розвитку міграційної політики (ICMPD). Центр працюватиме у тісній координації з ТОВ "Агенція національної єдності" та у взаємодії з українською і чеською сторонами.