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Громади Миколаївщини отримали 13 одиниць техніки від Німеччини – ОВА

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Громади Миколаївщини отримали 13 одиниць техніки від Німеччини – ОВА
Фото: https://t.me/mykolaiv_ova

Громади Миколаївщини отримали нову партію техніки, передану від Нижньої Саксонії (Німеччина), повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Передали нашим громадам 13 одиниць техніки – 10 вантажівок IVECO та 3 екскаватори-навантажувачі Caterpillar, які Миколаївщина отримала від Нижньої Саксонії. Дякую нашим німецьким партнерам за системну підтримку", – написав Решетілов в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ця техніка допоможе громадам ефективніше працювати та підготуватися до осінньо-зимового періоду.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/3928

#миколаївщина #передача #спецтехніка
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