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У Подільському районі Києва влучання БпЛА в офісну будівлю – Кличко

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Ворожий БпЛА влучив в офісну будівлю у Подільському районі Києва, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Подільському районі, попередньо, повторне влучання в 5-поверхову офісну будівлю, куди було і сьогодні вдень", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

"Внаслідок повторного влучання по офісній будівлі в Подільському районі, сталося також загоряння в складській будівлі поруч. Екстрені служби на місці", – додав мер пізніше.

У соцмережах, однак, пишуть про "приліт" по АЗС на Подолі і про третє влучання по АЗС у столиці за день.

 

#київ #поділ #бпла
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