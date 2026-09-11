КМДА: 51% школярів Києва уже навчаються за очним форматом

На другому тижні нового навчального року вже 51% школярів повернулися до очного формату, тоді як станом на 1 вересня їх було 45%; лише п'ять навчальних закладів працюють винятково дистанційно (на 1 вересня – 11), повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Другий тиждень навчання у школах Києва демонструє збільшення кількості дітей на очному навчанні. Якщо минулого тижня очно навчалися 45% школярів, то цього тижня цей показник зріс до 51%. Із 11 шкіл, які на початку навчального року працювали винятково дистанційно, наразі таких закладів залишилося 5. – йдеться у повідомленні КМДА на сайті у п'ятницю.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, значною мірою це стало можливим за рахунок переобладнання укриття із зонуванням на простори для навчання.

"Зміни в системі оповіщення та розподілі рівнів загроз не змінюють алгоритму дій у закладах освіти. У разі дронової атаки, яка позначається жовтим рівнем небезпеки, школярі разом із дорослими переходять в укриття. Дітей, які приходять до школи під час оголошеної повітряної тривоги, зустрічає відповідальний дорослий та організовано проводить до укриття. Насамперед цю функцію виконують працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Якщо укриття дозволяє одночасно розмістити дітей і організувати для них навчання, освітній процес продовжується безпосередньо в укритті. Якщо місткість або особливості укриття не дозволяють повноцінно проводити заняття, діти перебувають там до завершення повітряної тривоги. Після відбою навчання продовжується відповідно до моделі, обраної конкретним закладом – очної або змішаної", – розповів Мондриївський.

В укриттях: облаштовують робочі зони; встановлюють парти та дошки; створюють додаткове освітлення; забезпечують безперервний доступ до Wi-Fi. Для кожного класу визначене місце в укритті та алгоритм роботи. Учителі заздалегідь готують матеріали, які можна використовувати в умовах укриття.

Мондриївський зазначив, що модель навчання в умовах війни є змінною. Адміністрація освітнього закладу регулярно оцінює безпекову ситуацію і за потреби може змінювати формат – переходити на дистанційне навчання або змішаний формат у межах загальноміських підходів.