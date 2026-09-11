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Пішла з життя сестра нещодавно померлого короля Норвегії Гаральда V

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Пішла з життя сестра нещодавно померлого короля Норвегії Гаральда V

Норвезька принцеса Астрід Мод Інгеборг, сестра покійного короля Норвегії Гаральда V, померла у віці 94 років, повідомляє у п'ятницю канцелярія королівського палацу.

"Його Величність Король із глибоким сумом отримав звістку про те, що принцеса Астрід пішла з життя. Вона померла сьогодні, 11 вересня, у віці 94 років", – йдеться в повідомленні.

 

Її племінник, новий король Норвегії Гокон VIII, зазначив, що вона "завжди приділяла особливу увагу та виявляла турботу про найбільш уразливі верстви суспільства". Він додав, що принцеса "була дуже віддана своїй справі й завжди виконувала свої обов'язки з інтересом, залученістю та заразливим ентузіазмом".

Королівський палац не уточнює причин та обставин смерті принцеси.

Астрід Мод Інгеборг народилася 12 лютого 1932 року в Осло, стала другою дитиною та другою дочкою в сім'ї Улафа V та його дружини Марти Шведської.

У 1940 році королівська родина залишила Норвегію після вторгнення німців і жила у Вашингтоні. У 1945 році принцеса повернулася до Норвегії. Після закінчення муніципальної школи в Осло у 1950 році вступила до коледжу Леді-Маргарет-Голл у складі Оксфордського університету. Там протягом двох років вона вивчала філософію, соціальну економіку та політичну історію.

Після смерті матері у 1954 році Астрід протягом 14 років виконувала обов'язки першої леді Норвегії. У 1968 році кронпринц Гаральд (згодом король Гаральд V) одружився із Сонею Гаральдсен, і обов'язки першої леді перейшли до неї.

У 1961 році Астрід вийшла заміж за бізнесмена та спортсмена Йохана Мартіна Фернера, у подружжя народилося п'ятеро дітей.

Принцеса Астрід померла через 14 днів після смерті свого брата Гаральда V.

#смерть #принцеса #норвегія
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