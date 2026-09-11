Росіяни понад 30 разів обстріляли Дніпропетровщину, одна людина загинула, 19 поранені – ОВА

Російські окупанти понад 30 разів атакували 4 районі Дніпропетровщини райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, 19 дістали поранень. Серед постраждалих – дитина", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, у Дніпрі було понівечене підприємство, багатоквартирні будинки, гаражі, автівки. Поранень дістали 18 людей. Восьмеро постраждалих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно. Серед них – 14-річний хлопець. Цілили росіяни й по Підгородненській громаді Дніпровського району.

На Нікопольщині росіяни вдарили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській і Мирівській громадах. Пошкоджені заклад освіти, інфраструктура, приватний будинок. Постраждала жінка 53 років. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кам'янському районі противник бив по П'ятихатській, Вільногірській та Божедарівській громадах. Понівечені інфраструктура і сільськогосподарське підприємство.

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Зайнялася пожежа.