УЧХ перевіз маломобільних з транзитного пункту до лікарні

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Дніпропетровській області транспортував 8 людей з маломобільних груп населення з транзитного пункту в Лозовій (Харківська область) до лікарні у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

"Серед евакуйованих — люди старшого віку та люди з інвалідністю, яких попередньо евакуювали з прифронтових територій і районів, де тривають бойові дії",- повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

Після прибуття до лікарні люди матимуть можливість отримати необхідну медичну допомогу та належний догляд.