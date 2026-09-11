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УЧХ перевіз маломобільних з транзитного пункту до лікарні

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УЧХ перевіз маломобільних з транзитного пункту до лікарні
Фото: Red Cross Ukraine

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Дніпропетровській області транспортував 8 людей з маломобільних груп населення з транзитного пункту в Лозовій (Харківська область) до лікарні у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

"Серед евакуйованих — люди старшого віку та люди з інвалідністю, яких попередньо евакуювали з прифронтових територій і районів, де тривають бойові дії",- повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

Після прибуття до лікарні люди матимуть можливість отримати необхідну медичну допомогу та належний догляд.

#кривий_ріг #евакуація #тчху #лозова #учх
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