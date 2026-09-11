Заборгованість перед українськими виробниками за програмою "єБали" сягає сотень мільйонів гривень – УРЗ

Українські оборонні компанії фіксують затримки в отриманні оплати за поставлену продукцію в межах програми "єБали", а заборгованість перед окремими підприємствами становить 24-100 млн грн, повідомив виконавчий директор "Української ради зброярів" (УРЗ) Ігор Федірко.

"Виробники поставили свої продукти за "єБалами" і не можуть отримати за них гроші. Заборгованість перед окремими підприємствами становить від 24 до сотень мільйонів гривень", – написав він у Facebook у п'ятницю.

За його словами, заборгованості стосуються переважно невеликих виробників, тоді як для них ці кошти необхідні для виплат заробітної плати, компонентів та подальшого виробництва техніки.

"У частини з них уже виникають проблеми з оплатою праці", – йдеться у повідомленні.

За даними виконавчого директора Української ради зброярів проблема заборгованості коштів підприємствам стосується всіх постачань у межах відповідної програми.

"Після змін до бюджетного законодавства фінансування чекає на погодження комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З боку Міністерства оборони цим займається Департамент розвитку спроможностей та оборонних технологій (ДРСОТ), колишній ДВТП", – уточнив Федірко.

Він також пояснив, що 10 червня Верховна Рада ухвалила закон №4908-IX, а 24 червня набрали чинності зміни до ст.28 закону про Державний бюджет на 2026 рік.

Зазначається, що розподіл військового ПДФО залишився незмінним, зокрема 60% отримує Міністерство оборони України, 30% належить Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) , ще 10% автоматично спрямовуються військовим частинам.

Водночас, зі слів Федірка, було запроваджено нову вимогу, відповідно до якої напрями використання 60% коштів, які отримує Міноборони, та 30% коштів Держспецзв'язку мають погоджуватися комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він уточнив, що комітет погоджує не кожне окреме нарахування чи поставку, а загальні напрями використання коштів.

Серед іншого "єБали" фінансуються з частки Міноборони, тому цей напрям теж потрапив під погодження, тоді як 10%, які автоматично спрямовуються військовим частинам, не потрапили під нові вимоги, зазначив Федірко.

"Цієї норми не було в першій редакції законопроєкту. Вона з'явилася під час підготовки документа до другого читання. При цьому закон не встановлює жодного строку, протягом якого комітет має надати погодження", – зауважив виконавчий директор УРЗ.

Окремо Федірко звернувся до Міністерства оборони України, ДРСОТ та парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки із запитаннями щодо документів про фінансування "єБалів" , які були передані на погодження, інформації щодо отримання комітетом повного обсягу документів та щодо терміну, коли виробники отримають кошти за відповідну продукцію.

Як повідомляло на початку серпня Міноборони, загальна вартість техніки та обладнання, які підрозділи Сил оборони замовили за "єБали" протягом першого року роботи Brave1 Market склала $1 млрд.