Верховний суд остаточно засудив колишнього слідчого СБУ до 9 років ув'язнення

Верховний суд підтвердив вирок колишньому слідчому Служби безпеки України за вимагання $80 тисяч хабаря, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Верховний суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів. Таким чином, Сергія Глівінського засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у Службі безпеки України та правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначили в САП, колишній слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Сергій Глівінський вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі $80 тис. за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом'якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.