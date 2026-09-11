Трьом військовослужбовцям обрали запобіжні заходи у справі про стеження та підкидання наркотиків екскомандиру "Маґури"

Печерський районний суд Києва обрав трьом підозрюваним у справі про стеження та підкидання наркотиків екскомандиру "Маґури" Олександру Ширшину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, одному з них визначили заставу у розмірі 14,9 млн грн, двом іншим – по 12,6 млн грн кожному, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, підозрюються в незаконному стеженні за екскомбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", проникненні до його автомобіля та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP для створення штучних доказів", – ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у п'ятницю.

Підозрюваних затримали та повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України. Наразі всі троє перебувають під вартою. Суд визначив їм альтернативу у вигляді застави.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили трьох діючих військовослужбовців окремого штурмового полку, які, за даними слідства, організували провокацію проти колишнього командира батальйону однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ та підкинули йому наркотики.