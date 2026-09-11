На Теремках під час будівництва тепломережі видалять близько 10 дерев - КМДА

Під час будівництва тепломережі для житлового масиву Теремки у Голосіївському районі Києва планують зберегти близько 160 дерев, видалити близько 10 насаджень, а частину дерев кронувати, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Після доопрацювання робіт із будівництва теплової мережі для потреб окремих мікрорайонів на Теремках у Голосіївському районі було сформовано оптимізовану схему. Планується проводити роботи саме на її основі, що дасть змогу зберегти близько 160 дерев. Видаленню натомість підлягатимуть близько десятка насаджень, ще частину лише кронують", - йдеться в повідомленні КМДА за результатами підсумкової зустрічі з представниками громадськості.

У міськадміністрації зазначили, що протягом останнього місяця місто опрацювало різні варіанти прокладання тепломережі із залученням науковців, галузевих експертів і фахівців, делегованих громадськістю.

За інформацією КМДА, під час зустрічі експерти дійшли висновку, що повноцінної та реалістичної альтернативи чинному проєкту немає з огляду на стислі терміни підготовки до опалювального сезону.

Як повідомлялося, у Києві будують нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Вона має забезпечити резервне теплопостачання для понад 200 тис. мешканців Голосіївського району у разі пошкодження ТЕЦ-5.