Мінрегіон пропонує ввести десятирічну гарантію на якість новобудов

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України‌ (Мінрегіон) пропонує запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об'єктів нерухомості одразу після прийняття їх в експлуатацію, ініціативу вже підтримав уряд, повідомила пресслужба відомства. ‌

Мінрегіон уточнив, що для запровадження цих змін пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та законів "Про регулювання містобудівної діяльності" і "Про захист прав споживачів".

"Людина, яка купує нову нерухомість, має бути захищена не лише в момент її придбання. Ми пропонуємо запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість об'єкта. Якщо протягом цього часу власник виявить недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, він зможе вимагати від замовника будівництва їх усунути. Якщо власник усуне недоліки самостійно, замовник має відшкодувати ці витрати", – зазначила заступниця міністра Наталія Козловська, слова якої наведено в повідомленні.

За якість об'єкта протягом гарантійного строку відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник.

Нові правила стосуватимуться завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, за винятком об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, та окремих об'єктів з незначними наслідками СС1, роботи на яких виконувалися господарським способом.

В пресслужбі міністерства повідомили, що після прийняття змін власник у випадку виявлення недоліків протягом 10-річного гарантійного строку має повідомити про них замовника будівництва. Недоліки, які впливають на можливість нормально користуватися нерухомістю, підтверджує звітом сертифікований фахівець за результатами обстеження. Замовник будівництва протягом 30 днів має запропонувати, як і в які строки усунути недоліки або надати обґрунтовану відмову. Власник за сім днів або погоджує запропонований спосіб або відмовляється від нього. Після погодження замовник усуває недоліки у визначені строки. Власник також може усунути їх самостійно або залучити інших фахівців. У такому разі замовник будівництва має повністю компенсувати витрати на ремонт.

Аналогічна ініціатива була оформлена урядовим законопроєктом №13607 від 7 серпня 2025 року, але після відставки уряду Юлії Свириденко було відкликано 16 липня 2026 року. Тоді експерти пропонували розширити обов'язкову гарантію також на СС1 (частіше приватні будинки) та збільшити гарантію для монолітно-каркасних будинків до 30 років.