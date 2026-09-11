Управління ПФ та соцзахисту населення в районах Києва під час будь-якого рівня тривоги призупиняють прийом – КМДА

У Києві 00:00 10 вересня введено в дію нові правила функціонування соціальних закладів та установ залежно від рівнів повітряної загрози – за жовтого рівня більшість установ продовжують роботу з обмеженнями в укриттях, тоді як при червоному рівні всі заклади припиняють обслуговування.

"Відповідні рішення щодо організації роботи міста в умовах погіршення безпекової ситуації ухвалила Рада оборони Києва 7 вересня. Зміни діють із 00:00 10 вересня", – повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю

Під час жовтого рівня загрози працюватимуть:

районні територіальні центри соціального обслуговування – надаватимуть соціальні та консультаційні послуги;

Київ Мілітарі Хаб – продовжить роботу, зокрема надаватиме консультації в закладі. Гаряча лінія Хабу працює незалежно від рівня загрози;

Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству – консультуватиме відвідувачів після переходу працівників до укриття. Телефон довіри працює незалежно від рівня загрози.

Міські реабілітаційні центри для дітей та осіб з інвалідністю продовжать працювати в звичному режимі, зокрема надають послуги в повному обсязі, однак під час дії будь-якого рівня тривоги – виключно в укриттях.

"Водночас Управління Пенсійного фонду та Управління соціального захисту населення в районах під час будь-якого рівня загрози призупиняють прийом відвідувачів. У разі оголошення загрози люди, які перебувають у приміщеннях, мають перейти до найближчого укриття, а надання консультацій тимчасово призупиняється", – йдеться у повідомленні КМДА.

Під час червоного рівня загрози роботу припиняють усі зазначені заклади та установи. Працівники та відвідувачі мають перейти до укриттів і залишатися там до скасування тривоги.

Як повідомлялося, з 6 вересня в Києві діє диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень означає "дронову небезпеку". Червоний рівень оголошують у разі "масованої дронової", "ракетної" або "ракетно-дронової загрози".