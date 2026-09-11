Суд призначив 9 років позбавлення волі нардепу Юрченку, який вимагав $210 тис. хабаря за ухвалення змін у законодавстві

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Вироком суду йому призначено остаточне покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на три роки та з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

До набрання вироком законної сили суд ухвалив залишити без змін застосований до нардепа запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 3 млн грн.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

САП не називає ім'я депутата, однак за даними Центру протидії корупції мова йде про Юрченка.

У межах досудового розслідування встановлено, що він у завуальованій формі попросив надати йому через посередника $13 тис. неправомірної вигоди за внесення пропозицій до законопроєкту "Про управління відходами" та $200 тис. для підкупу народних депутатів – членів відповідного Комітету за голосування за подані ним пропозиції.

У середині серпня 2020 року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання нардепом через посередника першої частини обумовлених коштів.

26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Проте подальше виконання спеціального завдання було зупинене.

Посереднику в передачі неправомірної вигоди (неофіційному помічнику нардепа) повідомили про підозру 10 вересня 2020 року, нардепу – 17 вересня 2020 року.

Обвинувальний акт у справі направлено до суду ще у серпні 2021 року.

Як відзначає ЦПД, це вже третій діючий народний депутат, який отримав реальний строк ув'язнення. Раніше суд засудив народного депутата Гунька до 4 років та депутатку Марченко до 2 років.