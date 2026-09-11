Фігурант операції "Феміда" Столар повернувся в Україну за викликом суду

Народний депутат України, бізнесмен Вадим Столар, який є фігурантом операції "Феміда" про корупційні схеми за участі ексзаступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та колишнього народного депутата Максима Микитася, заявив про своє повернення в Україну.

"Я в Україні. Сьогодні особисто та добровільно прибув за викликом суду для участі у розгляді клопотання про застосування щодо мене запобіжного заходу. Вважаю, що цей факт найкраще свідчить про моє ставлення до цього провадження: я не маю наміру переховуватися, ухилятися від слідства або будь-яким чином перешкоджати кримінальному провадженню", – написав Столар в телеграм-каналі.

Він висловив переконання, що в ході розслідування буде встановлено відсутність ознак кримінальних правопорушень в його діях.

Як повідомлялось, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

20 серпня НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

У справі "Феміда" про незаконне заволодіння нерухомістю Столару заочно повідомлено про підозру. Йому інкримінується ті самі статті кримінальних правопорушень, що й іншим фігурантам корупційної схеми, окрім епізоду легалізації коштів для внесення застави підозрюваному у справі "Мідас" (ст. 209 КК).

11 вересня ВАКС обрав Столару запобіжний захід у вигляді застави в 300 млн грн.