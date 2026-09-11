СБУ: заочно повідомлено про підозру духовному наставнику Путіна – митрополиту Тихону

Служба безпеки України зібрала доказову базу на митрополита РПЦ Георгія Шевкунова (відомого як Тихон), який підтримує збройну агресію РФ проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів, повідомляє СБУ.

"За даними слідства, фігурант є головним духовним наставником путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі і п'ятницю.

Як з'ясувало розслідування, Тихон одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення РФ до нашої держави і закликав до сприяння збройним угрупованням країни-агресора.

"Встановлено, що вже у 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на території українського півострова. На цій посаді клірик використовував можливості єпархії для всебічного поширення рашизму на тимчасово окупованій частині території України", – наголошують в СБУ.

Крім цього, як зазначають в українській спецслужбі, Тихон регулярно бере участь у публічних виступах, де виправдовує обстріли українських міст та агітує за подальшу окупацію всієї території нашої держави.

Ініційована Службою безпеки фахова експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили митрополиту Тихону про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Тривають комплексні заходи для його притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти нашої держави", – йдеться в повідомленні СБУ.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.