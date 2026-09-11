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Зеленський: українські далекобійні санкції уразили цілі у восьми регіонах РФ

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Зеленський: українські далекобійні санкції уразили цілі у восьми регіонах РФ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Сили оборони України уразили підприємство та об'єкт нафтової промисловості у Саратовському та Волгоградському регіонах РФ, а також цілі у шести інших регіонах Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Чорному морі теж є результати. Застосовувались українські далекобійні санкції і по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах. Дякую кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну, у Росії не залишалося безпечних місць", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Раніше Сили безпілотних систем повідомили про ураження Саратовського нафтопереробного заводу (НПЗ) проєктною потужністю близько 7 млн т нафти на рік, підприємство знаходиться за 600 км від України.

#рф #удари #зеленський
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