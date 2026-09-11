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Київ створює добровольчі дружини на випадок надзвичайних ситуацій, до них уже приєдналося понад 1 тис. осіб – Пантелєєв

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Київ створює добровольчі дружини на випадок надзвичайних ситуацій, до них уже приєдналося понад 1 тис. осіб – Пантелєєв
Фото: Олексій Самсонов

У Києві створюють добровольчі дружини цивільного захисту на випадок надзвичайних ситуацій, які загалом вже налічуюють понад 1 тис. осіб, повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв.

"Місто створює добровольчі дружини цивільного захисту. Тобто ті люди, які працюють в системі життєзабезпечення, які є заброньовані, у разі надзвичайних ситуацій залучатимуться до необхідних робіт. Це може бути, наприклад, обслуговування генераторів, чергування на пунктах незламності", – сказав Пантелєєв під час брифінгу у "Київінформі" у п'ятницю.

Він пояснив, що під час надзвичайних ситуацій місто має дефіцит робочих рук, тому йому потрібні резерви.

"Понад 1 тис. людей ми вже маємо у добровольчих дружинах і відповідно на них будемо розраховувати в складні періоди", – додав в.о. першого заступника голови КМДА.

#нс #добровольчі #енергетика #київ
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