Генштаб ЗСУ: Уражено два ворожі ЗРГК "Панцир-С1", підприємство ОПК та місце запуску ударних БпЛА

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження двох ЗРГК "Панцир-С1", одного підприємства ОПК та місця запуску ударних БпЛА.

"У Таганрозі Ростовської області рф уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". У Березках Брянської області рф уражено радіолокаційну станцію противника", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється також про ураження у Донецьку місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, у Петропавлівці Луганської області – центру підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат".

За даними Генштабу, у Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод, що спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін.

Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.