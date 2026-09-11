Глава МВС: розробляти Стратегію безпеки на дорогах потрібно всім, від кого це залежить

До розробки Стратегії безпеки дорожнього руху до 2030 року слід залучити владу на державному і місцевому рівнях, відповідальних за інфраструктуру та реагування на надзвичайні ситуації, а безпосередньо на автошляхах відповідальними мають бути всі без виключення учасники дорожнього руху, наголошує міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

В телеграм-каналі в п'ятницю міністр повідомив, що провів перше засідання Координаційної ради з безпеки дорожнього руху в оновленому складі. "Разом із профільними підрозділами системи МВС, народними депутатами України, представниками органів державної влади, Головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України, експертами та громадськістю обговорили конкретні рішення для зменшення аварійності на дорогах", – зазначив Вигівський.

Він поінформував, що минулого року в Україні сталося майже 26 тисяч ДТП із загиблими та травмованими і наголосив, що однією з головних причин такої ситуації є перевищення швидкості.

"Маємо діяти системно: посилювати контроль і відповідальність для злісних порушників, розвивати автоматичну фіксацію, модернізувати дорожню інфраструктуру та вдосконалювати законодавство", – закликав глава МВС.

Він зауважив: "Окреме завдання – завершити розробку нової Стратегії безпеки дорожнього руху до 2030 року. Її ключова мета – знизити смертність унаслідок ДТП щонайменше на 30%".

За словами Вигівського, необхідно, щоб до цієї роботи були залучені всі, від кого залежить безпека на автошляхах: державні органи, обласна та місцева влада, відповідальні за інфраструктуру та реагування на надзвичайні ситуації.

"Не менш важливою є й відповідальність кожного учасника дорожнього руху – водія, пішохода, велосипедиста чи користувача легкого електротранспорту", – додав міністр.