ВАКС обрав запобіжний захід фігуранту операції "Феміда" Столару: застава в 300 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в 300 млн грн народному депутату України, бізнесмену Вадиму Столару – фігуранту операції "Феміда" про корупційні схеми за участі ексзаступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та колишнього народного депутата Максима Микитася.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави в 300 млн грн", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС у п'ятницю.

Джерела агентства в правоохоронних органах своєю чергою зазначили, шо наразі Столар знаходиться в Україні.

Трохи згодом Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі повідомила, що 11 вересня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 300 млн грн застави до чинного народного депутата України – учасника злочинної організації.

"На підозрюваного покладено такі процесуальні обов'язки: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурорів та суду; не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну", – йдеться в повідомленні.

За інформацією САП, метою створення та діяльності вказаної злочинної організації було заволодіння об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та ін.

"Зазначимо, що слідством встановлено причетність чинного нардепа до створення цієї злочинної організації та рейдерського захоплення восени 2025 року двох підприємств, вартість активів яких сукупно становила 248 млн грн, і готування навесні 2026 року до заволодіння об'єктами нерухомості в м. Києві загальною вартістю понад 207 млн грн, яке не було доведено до кінця", – наголошується в повідомленні.

Раніше джерела агентства у правоохоронних органах інформували, що у справі "Феміда" про незаконне заволодіння нерухомістю Столару заочно повідомлено про підозру.

За словами співрозмовника агентства, Столару інкримінується ті самі статті кримінальних правопорушень, що й іншим фігурантам корупційної схеми, окрім епізоду легалізації коштів для внесення застави підозрюваному у справі "Мідас" (ст. 209 КК).

Джерела зазначили, що підозра заочна, оскільки Столар наразі перебуває за кордоном. Деталі підозри поки що не розголошуються.

Антикорупційні органи повідомляли, що на підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України.

19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

20 серпня НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.