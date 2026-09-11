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Росіяни вдарили по будівлі компанії "Київстар" – Зеленський

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Росіяни вдарили по будівлі компанії "Київстар" – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Протягом п'ятниці росіяни цілеспрямовано атакують заправки у Києві, також ворог вдарив по будівлі компанії "Київстар", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Протягом дня росіяни б'ють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще дев'ять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії "Київстар"", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Також росіяни били по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині.

"Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам", – наголосив Зеленський.

Він подякував кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами.

#київстар #атака #зеленський
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