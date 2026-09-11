Петиція про Національний пантеон у форматі алеї на новому пішохідно-автомобільному мості через Дніпро не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом створити Національний пантеон Героїв України у форматі алеї на новому пішохідно-автомобільному мості через Дніпро не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 13 липня і станом на 11 вересня петиція набрала лише 366 голосів із 6 тис. необхідних.

"Наша концепція створення Національного пантеону Героїв України у форматі Національного молу – місця для значимої прогулянки з метою вшанування видатних діячів, героїв та рідних богів (українська міфологія) – передпроєктна пропозиція значного пішохідно-автомобільного екомоста від пам'ятника Миколі Гоголю на Русанівці в бік Державного Києво-Печерського заповідника Лаври. На цій алеї можна буде гарно розмістити будь-яку кількість монументів героїв та висадити квіти і дерева зі всіх куточків України", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що знаковість чи сивольність створення Національного молу України на значному пішохідно-автомобільному екомосту через Дніпро полягає в тому, що цей міст стане як ефективним засобом поєднання його берегів, так і непохитним знаком Злуки Правобережжя та Лівобережжя України.

За задумом, транспортні потоки проходитимуть автотунелем в структурі екомосту над руслом Дніпра.

Зокрема, на правому березі автотунель буде виходити зі схилу Черепанової гори і попадати до вулиці Саксаганського.

Як повідомлялося, 1 липня Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону.

Згідно із законом, у Пантеоні може бути вшанована пам'ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській Державі, Карпатській Україні. У меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні головнокомандувачів Збройних сил України під час війни за незалежність, а також осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності, захист суверенітету і територіальної цілісності, розвиток культури, науки, спорту, літературної мови та громадянського суспільства. Крім того, у Пантеоні можуть бути вшановані лауреати Нобелівської премії та діячі світового рівня, пов'язані з Україною.

У виняткових випадках прах особи може бути почесно перепохований у Пантеоні разом із членами сім'ї першого ступеня споріднення.

Не підлягає вшануванню пам'ять осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюються обмеження законів про засудження тоталітарних режимів і заборону пропаганди російської імперської та нацистської політики.

Кабінет міністрів України передбачив розміщення Українського національного пантеону на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Уже відомо, що в Пантеоні перепоховають полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника, його дружину Софію Федак-Мельник, полковника Армії УНР, першого голову ОУН Євгена Коновальця, які наразі перепоховані на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Крім того, за словами голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександра Алфьорова, до переліку українських діячів, яких розглядають для перепоховання на Пантеоні, входять голова Директорії УНР, головний отаман військ та флоту УНР Симон Петлюра та гетьман Української Держави Павло Скоропадський.