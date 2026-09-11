Кличко: Серед постраждалих унаслідок російських атак на Київ – 12-річний хлопчик

Мер Києва повідомив, що внаслідок атак російських військ на столицю постраждали 12 людей, серед них – 12 річна дитина.

"Серед постраждалих від атаки ворога на столицю зранку – дитина 12 років. Усього постраждали 12 людей. Загинули двоє людей", – написав він у Телеграмі у п'ятницю вдень.

За його даними, семеро поранених перебувають наразі в стаціонарах міських лікарень, у тому числі постраждалий хлопчик.

За даними міської прокуратури в Києві 14 постраждалих за день. Станом на 12:30 внаслідок влучання безпілотника по автозаправній станції в Оболонському районі Києва загинули двоє людей.