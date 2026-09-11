СБУ та Нацполіція запобігли нелегальному продажу близько пів тонни вибухівки на Харківщині

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України зірвала спробу підпільного збуту однієї з найбільших партій вибухівки від початку повномасштабної війни, повідомляє СБУ.

"За результатами дій на випередження у Харківській області затримано командира одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ, який намагався нелегально продати майже 500 кг тротилу", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як з'ясувало розслідування, військовий підшукував потенційних покупців через тематичні телеграм-канали та обіцяв клієнтам особисто доставити "товар" на службовому авто.

"Співробітники СБУ викрили фігуранта "на гарячому" поблизу військової частини в Чугуївському районі під час продажу вибухівки", – уточнюють у відомстві.

Встановлено, що зловмисник зберігав тротил у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території регіону, де тимчасово дислокувався його підрозділ.

За даними СБУ, на місці затримання у зловмисника вилучено всю підготовлену до продажу партію вибухівки, а також смартфон із доказами його контактів з клієнтами.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Фігурант перебуває під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та всіх причетних до нього осіб.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.