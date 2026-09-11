Держфінмон розслідує схему легалізації 2,5 млрд грн від криптошахрайства у Європі

Державна служба фінансового моніторингу України спільно з міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему легалізації коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства у країнах Європи, повідомив очільник відомства Філіп Пронін у Телеграм у п'ятницю.

За його словами, через групу причетних компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів. Аналіз закордонних операцій та національних даних дозволив виявити організаторів, джерела надходження та подальший рух коштів, якими керували безпосередньо з Києва, зокрема, через рахунок європейської компанії, прив'язаний до пошти українки, та компанію-резидента на чолі з громадянином України.

Перевірка фігуранта за українськими базами показала, що раніше один із банків розірвав із ним ділові відносини через борг у 250 тис. грн, який згодом передали колекторам, а наразі він переховується від слідства у справі про незаконне переправлення осіб через кордон. Матеріали щодо діяльності злочинної організації, яка спеціалізується на криптовалютному шахрайстві, вже передано правоохоронним органам.

В очільника Держфінмоніторингу наголосили, що операції з віртуальними активами залишаються найскладнішими для відстеження через відсутність регулювання та прозорих механізмів контролю в Україні, проте такі схеми успішно виявляються завдяки аналізу фінансових потоків, зв'язків між компаніями та цифрових слідів власників.