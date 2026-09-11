Направлено до суду справу експрокурора Слобожанської окружної прокуратури про вимагання $80 тис. за "м'яку" підозру – САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) направив до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області, якого обвинувачують у вимаганні $80 тис. неправомірної вигоди.

"За даними слідства, із січня по квітень 2026 року прокурор неодноразово звертався до адвоката з проханням надати йому хабар", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі і п'ятницю.

Натомість, як зазначають в САП, прокурор обіцяв вчинити чи не вчинити дії в інтересах підзахисної адвоката – нотаріуса, стосовно якої зареєстровано провадження щодо реєстрації прав власності на землю на підставі нібито підроблених документів.

"Зокрема, прокурор обіцяв повідомити нотаріусу про підозру за менш тяжкою статтею, "не помітити" всіх епізодів протиправних дій, а також укласти з нею угоду про визнання винуватості з мінімальним покаранням", – наголошують в антикорупційній прокуратурі.

За інформацією САП, у разі відмови прокурор погрожував повідомленням про підозру за 15 епізодами кримінальних правопорушень та додатковою статтею, що загрожувало б жінці реальним позбавленням волі із забороною займатися нотаріальною діяльністю.

"Спочатку розмір неправомірної вигоди становив $50 тис., однак згодом прокурор збільшив суму до $80 тис. Кошти мали передаватися частинами через заздалегідь визначений пункт обміну валют", – йдеться в повідомленні.

Дії колишнього прокурора кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.