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ДСНС: У Кіровоградській області троє людей постраждали через російський удар БпЛА

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ДСНС: У Кіровоградській області троє людей постраждали через російський удар БпЛА

Троє людей постраждали внаслідок російського удару безпілотником по об'єкту цивільної інфраструктури в Кіровоградській області, повідомила пресслужба ДСНС України в Teлеграм.

За інформацією відомства, внаслідок удару виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави, ще два легкові автомобілі знищені.

"3 людей постраждали через російський удар БЛА по об'єкту цивільної інфраструктури. Виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави, ще 2 легкові авто знищені", – наголошує пресслужба у п'ятницю.

За інформацією ДСНС ліквідація наслідків атаки ускладнювала постійна загроза повторних ударів.

#кіровоградська #атака #постраждалі
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