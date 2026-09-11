СБС повідомили про чергове ураження Саратовського НПЗ, Генштаб ЗСУ підтвердив

Сили безпілотних систем повідомили про ураження Саратовського нафтопереробного заводу (НПЗ) проєктною потужністю близько 7 млн т нафти на рік, підприємство знаходиться за 600 км від України.

"У ніч на 11 вересня оператори 1-го окремого центру БпС разом з СБУ та ГУР МО уразили Саратовський нафтопереробний завод", – йдеться у повідомленні СБС у Телеграмі у п'ятницю.

Ураження Саратовського НПЗ підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. "У ніч на 11 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовский нафтопереробний завод у Саратові", йдеться у повідомленні Генштабу. Зазначено, що на території об'єкта зафіксовано пожежі, ступінь завданих збитків уточнюється.

Підприємство входить до структури "Роснефти" та є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Проєктна потужність заводу – близько 7 млн т нафти на рік. НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема пальне, що використовується для забезпечення потреб російських військ.

Відстань до цілі – близько ~600 км.