ГУР: близько 25 тисяч військових КНДР уже пройшли ротацію у складі армії РФ

Близько 25 тисяч північнокорейських військовослужбовців уже пройшли ротацію у складі російських збройних сил, заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко в інтерв'ю The Times.

Наразі, за даними Іващенка, у Курській області РФ перебувають близько 8 тис. військовослужбовців КНДР.

"Сьогодні в Курській області Росії перебувають приблизно 8 000 військовослужбовців КНДР. Наша розвідка свідчить, що кількість може зрости приблизно до 50 000", – сказав він.

Загалом, за оцінкою ГУР, Росія вже завербувала понад 28 тис. іноземних бійців, зокрема людей з африканських країн, яких залучають обіцянками високої оплати. Однак ГУР вважає, що кількість північнокорейських військовослужбовців у складі російських сил може різко зрости.

Північна Корея також постачає Росії балістичні ракети.

Станом на серпень минулого року ГУР оцінювало, що Пхеньян поставив щонайменше 150 ракет KN-23 або KN-24, ще 120 були обіцяні.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що РФ планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. військовослужбовців з КНДР.