Удар РФ по Павлограду 10 вересня забрав життя двох шахтарів ДТЕК, ще четверо поранені

Унаслідок атаки РФ ударними безпілотниками на центр Павлограда 10 вересня загинуло двоє шахтарів ДТЕК та поранено четверо, повідомив енергохолдинг.

"Страшна трагедія: ворог забрав життя двох наших працівників під час атаки на Павлоград, ще четверо поранені", – написав ДТЕК у Телеграм у п'ятницю.

ДТЕК зазначив, що серед загиблих – 39-річний Віталій Губа, який працював гірником очисного забою видобувної дільниці та 43-річний Євген Шевченко – машиніст гірничих виїмкових машин. У Віталія Губи залишилися батьки та дружина, у Шевченка – батьки, дружина, син та маленька донька.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія Губи та Євгена Шевченка. ДТЕК надасть родинам загиблих усю необхідну підтримку", – зазначила компанія.

Там уточнили, що пораненим працівникам ДТЕК оперативно надано всю необхідну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує, а компанія допомагатиме їм під час лікування та відновлення.

Як повідомлялося, 31 серпня РФ атакувала шахту "ДТЕК" в Дніпропетровській області, унаслідок чого отримав поранення працівник підприємства.

Внаслідок масованої атаки безпілотниками РФ 17 серпня території шахти "ДТЕК" на Дніпропетровщині загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов, ще один працівник отримав поранення.