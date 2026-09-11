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Удар РФ по Павлограду 10 вересня забрав життя двох шахтарів ДТЕК, ще четверо поранені

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Унаслідок атаки РФ ударними безпілотниками на центр Павлограда 10 вересня загинуло двоє шахтарів ДТЕК та поранено четверо, повідомив енергохолдинг.

"Страшна трагедія: ворог забрав життя двох наших працівників під час атаки на Павлоград, ще четверо поранені", – написав ДТЕК у Телеграм у п'ятницю.

ДТЕК зазначив, що серед загиблих – 39-річний Віталій Губа, який працював гірником очисного забою видобувної дільниці та 43-річний Євген Шевченко – машиніст гірничих виїмкових машин. У Віталія Губи залишилися батьки та дружина, у Шевченка – батьки, дружина, син та маленька донька.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія Губи та Євгена Шевченка. ДТЕК надасть родинам загиблих усю необхідну підтримку", – зазначила компанія.

Там уточнили, що пораненим працівникам ДТЕК оперативно надано всю необхідну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує, а компанія допомагатиме їм під час лікування та відновлення.

Як повідомлялося, 31 серпня РФ атакувала шахту "ДТЕК" в Дніпропетровській області, унаслідок чого отримав поранення працівник підприємства.

Внаслідок масованої атаки безпілотниками РФ 17 серпня території шахти "ДТЕК" на Дніпропетровщині загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов, ще один працівник отримав поранення.

#павлоград #жертви #атака #дтек
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