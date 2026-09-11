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Україна і Канада створять механізм постачання дронів за зразком Brave1

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Україна і Канада створять механізм постачання дронів за зразком Brave1
Фото: скріншот

Україна та Канада створять механізм постачання дронів у межах ініціативи Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) за зразком української платформи Brave1, повідомляє Офіс президента.

"Також започатковується нове партнерство між канадською компанією General Dynamics Mission Systems – Canada та українською Green Tech Harvest для розробки й виробництва дронів і пов'язаних із ними технологій", – йдеться у повідомленні, яке було опубліковано у п'ятницю.

Крім того, Україна та Канада розвиватимуть міжурядове партнерство для спільного виробництва дронів, технологій протидії безпілотникам і боєприпасів.

Канада також виділить $23 млн на посилення спроможностей системи безпеки України.

Для підтримки української енергетики Канада надасть кредитні гарантії на майже $435 млн через Європейський банк реконструкції та розвитку, зокрема для закупівлі газу на зиму та додаткових генераторів. Ще $10 млн буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України.

На відбудову України Канада виділить $200 млн у вигляді пільгових кредитів через Export Development Canada.

Також Канада надасть понад $40 млн на відновлення, реабілітацію та адаптацію українських ветеранів до цивільного життя.

#дрони #постачання #канада
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