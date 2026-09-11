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Буданов: Найреалістичніший варіант припинення бойових дій – по фактичній лінії фронту з гарантіями безпеки

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Буданов: Найреалістичніший варіант припинення бойових дій – по фактичній лінії фронту з гарантіями безпеки
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає найреалістичнішим варіантом припинення бойових дій домовленість про припинення вогню по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості за умови надання Україні гарантій безпеки.

"Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій – із гарантіями безпеки Україні – по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості. Звісно, без будь-якого юридичного визнання з боку України (відмови від територій). Такого не буде, і ніхто цього не робитиме", – сказав Буданов в інтерв'ю для латвійського суспільного ЗМІ.

Водночас він заявив, що в разі продовження Росією бойових дій українські удари по РФ будуть посилюватися.

"Якщо Росія не припинить бойові дії проти нас, зрозуміло, що вона на власній шкурі відчує це ще більше й сильніше. Наші удари ставатимуть дедалі глибшими та з більшою бойовою потужністю", – наголосив Буданов.

#фронт #бойові_дії #буданов
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