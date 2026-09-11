Дощі пройдуть у західних, північних, Вінницькій і більшості центральних областей України у суботу

Помірні, місцями значні дощі з грозами пройдуть Україною в суботу-неділю, повідомив Укргідрометцентр.

"У західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; температура вночі 10-15°, вдень на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у п'ятницю.

На решті території без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 12 вересня вночі помірний, вранці та вдень значний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 12 вересня найвища температура вдень була 31,9 в 1909р., найнижча вночі 4,3 в 1893р.

У неділю, 13 вересня, у більшості центральних, Харківській, Одеській і Миколаївській областях помірні (вдень на Одещині та Миколаївщині місцями значні) дощі, подекуди грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, у західних та північних областях 8-13°; вдень 18-24°, на сході та південному сході країни 25-30°.

У Києві 13 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.