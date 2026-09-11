Стефанчук у Парижі закликав партнерів надати Україні ракети‑перехоплювачі

Україні потрібні ракети‑перехоплювачі для захисту від балістичних і крилатих ракет, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на саміті керівників парламентів країн Групи семи у Парижі.

"Уже вп'яте виступаю перед спікерами Групи семи… Звернувся до партнерів із конкретними проханнями. Україні потрібні ракети‑перехоплювачі для захисту від балістики й крилатих ракет, надійне фінансування оборони, підтримка енергетики напередодні важкої зими та рішення щодо використання заморожених російських активів", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, він також закликав колег посилити тиск на агресора.

"Санкції мають зупинити російську військову машину: продаж російської нафти й газу – заблокований, "тіньовий флот" – затриманий, робота російських банків – повністю обмежена. Напівзаходи й рішення, розтягнуті в часі, результату не дадуть", – зазначив Стефанчук.

Спікер підкреслив, що позиція України незмінна: вона не відмовиться від своїх територій і суверенного права самостійно визначати власний шлях.

"Україна повернеться у міжнародно визнані кордони, офіційно стане частиною євроатлантичної системи безпеки та членом Європейського Союзу. Сьогодні я прошу партнерів не злякатися, не втомитися й не здатися. Бо за кожним нашим проханням – життя і долі українців, які тримають фронт, рятують людей з‑під завалів і ховають дітей від російських ракет", – наголосив Стефанчук.

Він відзначив, що після терактів у США 11 вересня 2001 року світ знайшов сили й засоби, щоб дати рішучу відповідь "Аль‑Каїді".

"Сьогодні демократичний світ так само може й має знайти сили, щоб зупинити російський терор", – вважає голова Верховної Ради.