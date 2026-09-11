Кубілюс: Інцидент з літаком Зеленського вказує на зростання небезпеки для цивільної авіації

Інцидент з літаком президента України Володимира Зеленського є прямим свідченням того, що наслідками російської агресії проти України є небезпека для цивільної авіації у повітряному просторі Європейського союзу, констатує європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Щодо інциденту з президентом Зеленським, так званого інциденту в Молдові: як зазначив сам президент Зеленський, це, можливо, не було прямою агресією проти нього. Утім, цілком очевидно, що ситуація стає дедалі небезпечнішою, зокрема й для цивільної авіації в сусідніх країнах", – сказав він у п'ятницю в Брюсселі журналістам.

На переконання єврокомісара, це вимагає від ЄС "ще активніших дій у розбудові наших оборонних спроможностей". "Саме для цього й створено "Коаліцію дронів" (між ЄС та Україною – ІФ-У), щоб ми були готові реагувати на будь-які можливі провокації", – наголосив Кубілюс.

При цьому він повідомив, що це не перший випадок, "коли лідери держав чи керівники різних інституцій стикаються з певними загрозами".

"Пригадую поїздку з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, здається, торік країнами Східної Європи. У Болгарії наші пілоти розповідали, що стикалися зі значними проблемами через глушіння навігаційних сигналів, що також становить велику небезпеку для цивільної авіації", – навів приклад європейський комісар.