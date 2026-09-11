Це історичний крок вперед – єврокомісар Кубілюс про перше засідання Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс назвав "історичним кроком перед" перше установче засідання Альянсу ЄС та України у сфері безпілотників.

Про це він заявив у п'ятницю в Брюсселі за підсумками засідання Альянсу ЄС та України у сфері безпілотників, участь в якому, за словами європейського комісара, взяли 18 учасників-засновників: дев'ять з боку ЄС і дев'ять з боку України – виробники, інноватори, стартапи та компанії.

"Ми розпочали цей ранок із дуже важливого кроку вперед, я б навіть назвав його історичним, у реалізації Альянсу ЄС та України у сфері безпілотників; це значний крок до нашої спільної інтеграції та зміцнення. Нам потрібно вчитися в України, як масштабувати виробництво та задовольняти попит на нові технології тоді, коли це необхідно", – наголосив Кубілюс.

За словами єврокомісара, ця перша зустріч об'єднала учасників, які працюватимуть над узгодженими заходами. "Друге засідання правління заплановано на період до кінця року. Наразі вони продовжують обговорення порядку денного", – додав він.

Кубілюс зазначив, що Альянс за участі промисловості України є інструментом "промислового партнерства та інтеграції з Україною". "Нагадаю, що її було започатковано під час третього Форуму оборонної промисловості ЄС та України в Києві. Це перший крок до реалізації домовленості між ЄС та Україною щодо безпілотників, про яку президентка Урсула фон дер Ляєн оголосила 5 липня в межах Оборонно-промислового пакту ЄС-Україна, представленого спільно з президентом Володимиром Зеленським", – нагадав єврокомісар.

Кубілюс констатував, що у той час, як європейський повітряний простір стикається з постійними порушеннями з боку безпілотників над аеропортами, військовими об'єктами та критично важливою інфраструктурою, для України це реальна загроза. "Така загроза є щоденною реальністю. Виклик, що стоїть перед нами, полягає не лише в технологічній перевазі, а й у швидкості та промислових потужностях для спільної реалізації завдань", – зазначив він.