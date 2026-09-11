Кількість постраждалих унаслідок російських атак на Київ зросла до 14 – прокуратура

Внаслідок ранкової та денної атак російських військ на столицю постраждали вже 14 людей, повідомила Київська міська прокуратура в п'ятницю.

Станом на 12:30 внаслідок влучання безпілотника по автозаправній станції в Оболонському районі Києва загинули двоє людей.

"Також там постраждали 6 людей, серед яких працівник ДСНС. У постраждалих осколкові поранення", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином, за інформацією прокуратури загальна кількість постраждалих унаслідок ранкової та денної атак російських військ на столицю становить 14 людей.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом військового злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко інформував про вісьмох постраждалих та двох загиблих через ворожу атаку РФ.