Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих унаслідок російських атак на Київ зросла до 14 – прокуратура

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість постраждалих унаслідок російських атак на Київ зросла до 14 – прокуратура
Фото: Нацполіція

Внаслідок ранкової та денної атак російських військ на столицю постраждали вже 14 людей, повідомила Київська міська прокуратура в п'ятницю.

Станом на 12:30 внаслідок влучання безпілотника по автозаправній станції в Оболонському районі Києва загинули двоє людей.

"Також там постраждали 6 людей, серед яких працівник ДСНС. У постраждалих осколкові поранення", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином, за інформацією прокуратури загальна кількість постраждалих унаслідок ранкової та денної атак російських військ на столицю становить 14 людей.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом військового злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко інформував про вісьмох постраждалих та двох загиблих через ворожу атаку РФ.

#київ #кількість #постраждалі #атака #азс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Канада уклала угоду на 350 мільйонів канадських доларів з Україною щодо постачання ракет для ППО – прем'єр Карні

Канада уклала угоду на 350 мільйонів канадських доларів з Україною щодо постачання ракет для ППО – прем'єр Карні

Канада та Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм JUMPSTART на 350 міль…

Читати