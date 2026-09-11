Матернова: Росія діє в Україні, як і терористи під час атак 11 вересня

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що атаки 11 вересня 2001 року, під час яких були зруйновані вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, та російський терор в Україні мають спільні риси.

"Ці атаки мають багато спільного. За ними стоять терористи та злочинці. Росія діє в Україні як терористична держава", – написала Матернова в дописі, поширеному в соціальній мережі X.

Вона зазначила, що 25 років тому перебувала в офісі в Братиславі перед телевізійним екраном і наживо побачила, як другий літак врізався у вежі-близнюки.

"Я побачила наживо по телевізору, як другий літак врізається у вежу. Вибух. Люди, які у відчаї стрибали з палаючих веж. Величезна хмара пилу, що огортала Нью-Йорк", – розповіла посол.

За словами Матернової, тоді вона не думала, що коли-небудь знову стане свідком такого жаху за своє життя. Водночас тепер, через 25 років, вона відчуває те саме під час російських атак на Київ.

"Під час вибухів безпілотників і ракет. Повітря на мить завмирає, коли ми біжимо до укриттів під час повітряних тривог і слухаємо оглушливі вибухи. Потім я бачу зображення загиблих, закривавлених людей, а навколо – пил, уламки та порожнечу", – написала Матернова.

Вона нагадала, що терористичні атаки 11 вересня забрали життя 2977 людей.

"Напад на Америку об'єднав демократичний світ у переконанні, що тероризм ніколи не можна умиротворювати. В Україні ООН уже офіційно підтвердила загибель понад 16 800 цивільних. За даними ООН, фактична кількість, імовірно, є значно вищою", – зазначила посол.

Матернова наголосила, що 25 років тому світ зрозумів, що тероризм не є внутрішньою справою однієї країни, і закликала знову усвідомити це.