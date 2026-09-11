МВС: за шість днів "Фантоми" зафіксували більше 7 тис. порушень швидкості у Києві і області

За перші шість днів роботи три спеціальні автомобілі "Фантом" у Києві та Київській області автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму, повідомляє МВС.

В телеграм-каналі в п'ятницю відомство зазначає, що йдеться, зокрема, про випадки перевищення швидкості на 50 км/год і більше.

"Ще 55 водіїв екіпажі патрульної поліції зупинили за грубі порушення ПДР: проїзд на заборонний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної, виїзд на зустрічну смугу та порушення правил проїзду перехресть", – йдеться в повідомленні.

За інформацією МВС, "Фантом" може фіксувати автомобілі у попутному та зустрічному напрямках, під час руху самого автомобіля та коли автомобіль із комплексом стоїть. "Тож водієві вже недостатньо пригальмувати лише після того, як він побачив патрульну машину", – наголошується в повідомленні.

Водночас, як зауважують в МВС, "Фантоми" – це не лише автоматична фіксація швидкості, а й екіпажі поліцейських, які можуть зупиняти автомобілі порушників та оформлювати порушення безпосередньо на місці.

"Головне завдання використання "Фантомів" – не збільшення кількості постанов, а формування сталої звички дотримуватися Правил дорожнього руху, зменшення кількості ДТП та збереження людських життів", – резюмується в повідомленні.