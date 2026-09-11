У Києві затримано адвоката, який вимагав $5 млн за сприяння у закритті справи, – СБУ

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) та Офісом генерального прокурора викрили адвоката, який вимагав $5 млн за сприяння у закритті кримінального провадження.

"За матеріалами справи, правник запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів "вирішити питання" з правоохоронцями", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

У відомстві зазначають, що за $5 млн адвокат обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кордоном, використати власні зв'язки та вплив для припинення кримінального переслідування.

"Також адвокат гарантував, що надалі його "клієнта" не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу", – наголошують в СБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, за винагороду адвокат обіцяв не допустити арешту рахунків і майна фігуранта.

Співробітники СБУ затримали адвоката у приміщенні одного з банків у Печерському районі столиці під час одержання "авансу" – $3 млн 800 тис.

В українській спецслужбі уточнюють, що задля маскування передачі коштів фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки.

"Його план полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити подальше документування злочину", – зауважують в СБУ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення, а також інших осіб, які можуть бути до нього причетними.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.