Міноборони: З військового обліку виключать автоматично за умови досягнення граничного віку перебування в запасі

Реєстр "Оберіг" буде автоматично знімати з обліку військовозобов'язаного за досягнення ним граничного віку перебування у запасі – віднині особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Тепер особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно. Реєстр "Оберіг" щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Якщо людина досягла граничного віку перебування в запасі, її автоматично виключать з військового обліку", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у п'ятницю.

У Міноборони нагадали, що граничний вік 60 років – для більшості військовозобов'язаних і резервістів; 65 років – для осіб вищого офіцерського складу.

Після виключення відстрочка або бронювання, якщо вони були, автоматично скасовуються.

Про зміну статусу повідомить Резерв+. Після оновлення військово-облікового документа в застосунку з'явиться статус "Виключений".

Якщо статус не змінився, потрібно повторно авторизуватися в Резерв+ та оновити документ. Якщо це не допомогло – звернутися до ТЦК та СП для перевірки даних.

Важливо: автоматичне виключення не скасовує порушень правил військового обліку, які було зафіксовано раніше. Їх потрібно врегулювати окремо.