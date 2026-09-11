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Двоє людей загинули внаслідок атаки на АЗС у Києві, ще шестеро постраждали – Кличко

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Двоє людей загинули внаслідок атаки на АЗС у Києві, ще шестеро постраждали – Кличко
Фото: ДСНС Києва

Внаслідок ранкової атаки на одну з автозаправних станцій у Києві двоє людей померли від отриманих травм, ще шестеро постраждали, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий. Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше він повідомляв, що внаслідок ранкової атаки постраждали шестеро людей: "Постраждали від ранкової атаки 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці".

#київ #жертви #атака #азс
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