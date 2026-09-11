Раді пропонують під час тривог проводити пленарні засідання в укритті будівлі парламенту

Народні депутати пропонують під час повітряних тривог проводити пленарні засідання Верховної Ради в укритті будівлі парламенту.

Відповідний проєкт постанови №16059 "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради у разі оголошення повітряної тривоги та/або надходження інформації про підвищену небезпеку" зареєстровано у четвер, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з проєктом постанови, пленарне засідання Верховної Ради, що триває, у разі оголошення тривоги продовжується після перерви та проводиться в укритті будинку парламенту. Запис на виступ, голосування та, за потреби, реєстрацію народні депутати здійснюють особисто з використанням електронної системи у спосіб, що унеможливлює голосування замість парламентаря іншою особою. У разі завершення повітряної тривоги під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання Верховної Ради в укритті їх розгляд може бути продовжено в цьому місці до завершення розгляду всіх питань адженди засідання.

Проєктом постанови пропонується скасувати пункт постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" від 7 лютого 2023 року, яким нині передбачено обов'язкове переривання пленарного засідання під час оголошення повітряної тривоги.

Серед ініціаторів проєкту – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, народний депутат Сергій Кальченко (фракція "Слуга народу").

Як повідомлялося, Стефанчук презентував журналістам підготовлені для голосування приміщення в укритті будинку, де розташовано зал пленарних засідань.

Питання місця проведення засідань регулює Регламент Верховної Ради, де зазначено, що засідання проводяться у будинку парламенту (Київ, вул. Михайла Грушевського, 5).