Петиції про перейменування вулиці в Києві на часть Ліндсі Ґрема не набрали голосів

Петиції на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати вулицю Герцена або іншу вулицю на честь сенатора США Ліндсі Ґрема не набрали необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 13 липня і станом на 11 вересня петиція набрала лише 546 голосів із 6 тис. необхідних.

"Наразі вулиця носить ім'я Олександра Герцена – російського письменника, публіциста та політичного діяча XIX століття. Попри його опозиційність до російського самодержавства, він є представником російської історії та культури. У контексті державної політики деколонізації та дерусифікації України збереження таких топонімів є недоцільним", – йшлося у петиції.

Автор петиції зазначає, що Ґрем був одним із найпослідовніших міжнародних прихильників України, і протягом багатьох років активно відстоював необхідність всебічної підтримки України, посилення санкційного тиску на країну-агресора та зміцнення української обороноздатності.

"Перейменування вулиці Герцена на вулицю Ліндсі Ґрема стане символом вдячності українського народу видатному другу України, а також логічним продовженням процесу дерусифікації топонімічного простору столиці", – вважає автор.

Ще одна петиція із закликом присвоїти одній із вулиць Києва ім'я американського сенатора Грема за його вагомий внесок у підтримку України набраза лише 380 голосів із 6 тис. необхідних.

"Присвоєння вулиці імені Ліндсі Грема стане важливим символом глибокої вдячності киян та всього українського народу американському народу та його політичним лідерам за історичну допомогу в часи найважчих випробувань. Це також підкреслить євроатлантичний курс Києва та закарбує в історії міста імена справжніх друзів України", – писав автор петиції.

Як повідомлялося, 12 липня 2026 року стало відомо, що сенатор США Ліндсі Грем помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби. Смерть настала на наступний день після повернення політика з чергової поїздки до України, де обговорював законодавчі ініціативи про посилення санкційного тиску на РФ.