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Канада запровадила санкції проти 8 осіб за причетність до незаконного переміщення українських дітей

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Канада запровадила санкції проти 8 осіб за причетність до незаконного переміщення українських дітей
Фото: Pixabay

Канада внесла до санкційного переліку вісьмох осіб, які зараз або раніше були причетні до незаконної депортації та примусового переміщення Росією українських дітей, а також до їхньої індоктринації та мілітаризації.

До санкційного переліку внесено Дениса Чернобая, Григорія Гурова, Володимира Хромова, Олександру Кулгіну, Олександра Куренкова, Олену Мільську, Артура Орлова та Віталія Сука, йдеться на сайті уряду Канади.

Серед них – міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха Олександр Куренков та керівник "Росмолоді" Григорій Гуров.

Зміни внесено до частини 1 додатка 1 до Положень про спеціальні економічні заходи (Росія).

У документі зазначається, що дії Російської Федерації "становлять серйозне порушення міжнародного миру та безпеки, яке призвело до серйозної міжнародної кризи".

Зокрема положення набрали чинності 4 вересня 2026 року в день їхньої реєстрації.

#діти #санкції #канада #рф
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